02 Ноября 2022
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Фото: fcbayern.com

"Бавария" обновила рекорд в Лиге чемпионов, выиграв 13 матчей подряд в группе

Немецкий футбольный клуб "Бавария" обновил очередной рекорд в Лиге чемпионов UEFA.

Сегодня ночью немецкий гранд победил итальянский "Интер" (2:0) в заключительном туре групповой стадии ЛЧ. За клуб из Мюнхена забили Бенжамен Павар и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. "Бавария" обновила свой же рекорд Лиги чемпионов, выиграв 13 матчей подряд на групповом этапе турнира. Кроме этого, немецкий гранд забивает минимум по голу в 22-х домашних матчах ЛЧ кряду, сообщает портал euro-football.ru.

Подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 18 из 18 возможных очков и заняли первое место в группе C. Вторую строчку в квартете занял "Интер" с активом в 10 баллов. "Барселона" с 7 очками весной выступит в Лиге Европы. Чешская "Виктория" в итоге не смогла набрать очков в "группе смерти".

Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, рекорд



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