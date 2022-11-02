Киев уволил главу "Нафтогаза"

Кабмин Украины уволил Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза". Он пробыл на своем посту полтора года. Режим недоволен подготовкой к отопительному сезону.

Напомним, в конце июля "Нафтогаз" объявил о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. При этом компания заявила, что деньги у нее есть, но правительство запретило их выплачивать. Эксперты пришли ко мнению, что режим любой ценой был намерен не допустить оттока валюты за границу, вероятно, не будучи уверенным в том, что Запад, несмотря на все обещания, действительно профинансирует огромный дефицит бюджета Украины.

Ранее Витренко призвал жителей респубики запасаться теплыми вещами на зиму. Украинские телеграм-каналы пишут, что офис Зеленского собирается заменить Витренко на человека Андрея Ермака - главы офиса.