02 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Во Франции предложили России продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

Автор французского издания Causeur заявил, что Россия могла бы продавать странам ЕС нефть по сниженной цене в обмен на страхование ее транспортировки.

Журналист напомнил, что Евросоюз и Великобритания запретили своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года. Предполагается, что владельцы нефтеналивных судов в таких условиях прекратят свою деятельность.

Автор предлагает предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом "потолка" или равной ему. При этом предлагается и отменить запрет на страхование морских перевозок топлива из России.

Издание считает, что такая схема поможет ЕС получать российскую нефть по низким ценам, не нарушая действующих санкций, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне $60 за один баррель, в связи с чем пересматривает возможные условия в сторону смягчения.

Теги: нефть, россия, ес



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