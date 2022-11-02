02 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне переходят на дешевые смартфоны

Россияне стали покупать более дешевые смартфоны. Средний чек в третьем квартале уменьшился на 15% (к третьему кварталу 2021 года) – до 19,3 тыс. руб. Это следует из данных "Марвел-Дистрибуции", на которые ссылается "Коммерсант". Тренд подтверждает и источник на рынке.

В целом продажи смартфонов в третьем квартале снизились на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении падение и вовсе составило 43%.

Максимальное снижение продаж у Samsung – доля компании на рынке сократилась с 30% до 9,9%, у Apple – с 15% до 6%.

В "Марвел-Дистрибуции" отмечают, что теперь россияне покупают меньше дорогих смартфонов, телефон становится средством связи, а не престижным гаджетом.

Теги: россияне, смартфон, гаджет



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