Депутат Госдумы рассказал о еще 60 мобилизованных, отправленных на спецоперацию без подготовки

В зону проведения спецоперации было отправлено еще несколько десятков мобилизованных свердловчан без необходимой подготовки. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, к списку из 86 ранее известных фамилий прибавилось еще 60. Более того, у депутата в личных сообщениях все еще висят 184 не обработанных обращения и, как заверяет Иванов, из будет только больше.

"До завтрашнего утра собираем данные. Обновленный список оперативно направляем в органы военного управления для проверки и принятия соответствующих мер. Все мобилизованные в обязательном порядке должны проходить необходимую подготовку", - заявил депутат.

Напомним, мобилизованных жителей Свердловской области, которых направили на территорию проведения спецоперации без должной подготовки, уже стали возвращать обратно.