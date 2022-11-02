02 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Жительницу Челябинской области подозревают в причинении смерти младенцу

В Челябинской области местную жительницу подозревают в причинении смерти по неосторожности младенцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл в поселке Полетаево 9 октября. По версии следствия, подозреваемая оставила дома без присмотра месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она нашла сына без признаков жизни.

По предварительным данным, ребенок умер от механической асфиксии, задохнулся из-за матраса.

Теги: ребенок, младенец,



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