Жительницу Челябинской области подозревают в причинении смерти младенцу

В Челябинской области местную жительницу подозревают в причинении смерти по неосторожности младенцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл в поселке Полетаево 9 октября. По версии следствия, подозреваемая оставила дома без присмотра месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она нашла сына без признаков жизни.

По предварительным данным, ребенок умер от механической асфиксии, задохнулся из-за матраса.