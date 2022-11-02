Уральский художник поставил в саду Вайнера гроб

В саду имени Вайнера в Екатеринбурге появился расписанный фиолетовый гроб. Таким образом удивить город решил уральский художник Рома Инк.

Подвешенный гроб всем своим видом кричит о хэллоуинской тематике. Сам же художник подписал фото арт-объекта в социальных сетях как - "Больше красок в загробную жизнь". На какое время гроб останется стоять на газоне - неизвестно.

Напомним, что Рома Инк в июле этого года пустил по реке Исеть луну, назвав свой арт-объект "Суперлуние".