Пушилин: Союзные силы продвигаются вперед по всей линии фронта в ДНР

Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике продвигаются вперед. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, есть успехи на марьинском направлении. Пушилин пояснил, что освобождение населенного пункта Марьинка позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не обстреливался, в том числе, Донецк.

Также глава ДНР добавил, что "есть продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки".

На угледарском направлении продолжаются бои за Павловку. Идут бои на авдеевском и артемовском направлениях, сообщил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в результате наступательных действий в районе Невельского военнослужащими 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. Также взяты в плен сами боевики. Захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.

В последние дни боевые действия под Донецком активизировались. Российская армия наступает под Угледаром. Ранее в экспертной среде говорилось, что Киев сосредоточил огромные силы под Херсоном и это создает некоторые возможности российским военным в Донбассе.