Сотрудника ММК осудили за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество

Руководителя проектной группы инвестиционного проекта "Магнитогорского металлургического комбината приговорили к 6 годам лишения свободы условно за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Осужденный потребовал от директора коммерческой организации 450 тыс. руб. за подписание актов о приемке выполненных работ.

По решению суда сотруднику ММК запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года.