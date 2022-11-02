02 Ноября 2022
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Фото: Юрий Москвин

Основатель "ЖизньМарт" пожаловался на трудности создания бизнеса в ОАЭ

Бывший депутат ЗакСО от партии "Новые люди", владелец франшиз "Дель Песто", "Сушкоф" и "ЖизньМарт" Иван Зайченко признался, что в России проще делать бизнес, чем в ОАЭ. Напомним, что бизнесмен сдал мандат депутата в апреле, перебрался в ОАЭ и решил открыть в Дубае точки продажи здоровых продуктов, однако, как оказалось, финансовые вложения - это не единственные трудности на пути создания франшизы.

"Мы потихоньку начинаем регистрировать юридическое лицо в Дубаи. По первым впечатлениям кажется, что в России все это сильно проще и эффективнее. Как же я не ценил этого раньше", - написал Зайченко в своем Telegram-канале.

По его словам, для открытия магазина в ОАЭ необходимо пройти около 12 проверок государственными органами, а на регистрацию только одного из двух необходимых юридических лиц придется потратить около 700 тыс. рублей. При этом, как отмечает бизнесмен, "основные приключения" начнутся в банке при открытии счета.

"В общем, если вам еще кто-то будет рассказывать, что мол всякие проверки и бюрократия в России мешают развитию малого бизнеса - не верьте", - добавил бывший депутат.

Напомним, ранее Зайченко уже объявлял о своих планах открыть магазины здорового питания в ОАЭ, после чего объявил поиск инвестора. Последнему нужно будет проживать в стране и внести инвестиции в размере 100-200 тыс. долларов США в течение 12-18 месяцев. Открытие "ЖизньМарт" в эмиратах обойдется бизнесмену в 1-1,5 млн долларов. Однако Зайченко уверен, что проект быстро себя окупит.

Теги: Зайченко, ЖизньМарт, бизнес, ОАЭ, франшиза



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