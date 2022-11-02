02 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: Elena Larina / Shutterstock.com

Суда под турецким флагом продолжат вывозить зерно из Украины

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна с Украины по гуманитарным коридорам.

"Нет проблем с выходом судов под флагом Турции", - сказал министр.

Акар также выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что 2 ноября не будет ни одного рейса по гуманитарному коридору в Черном море, к такой договоренности пришли делегации Украины, Турции и ООН в совместном координационном центре в Стамбуле. Об этом сообщили в представительстве ООН.

В организации ожидают, что движение судов в рамках реализации "зерновой сделки" будет возобновлено 3 ноября, передает Regnum.

Теги: турция, украина, зерно



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