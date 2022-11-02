02 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

МВД хочет закупать автомобили и ноутбуки без определения предельных цен

Министерство внутренних дел России хочет закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без определения предельных цен. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов правовых актов.

Действие закупочных правил в части предельной цены может быть приостановлено до 31 декабря 2023 года, следует из документа.

В МВД предполагают, что на год приостановят действие постановления правительства, регулирующие закупку федеральными органами власти вычислительной техники и автомобилей (в том числе аренда и лизинг).

В пояснительной записке указывается, что проект направлен на снижение риска срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции, транспортных средств "в условиях санкций со стороны недружественных государств".

В МВД утверждают, что дополнительные расходы не потребуются, но "есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении", передает радиостанция "Говорит Москва".

Теги: мвд, госзакупки, предельная цена



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