Рейс из Екатеринбурга в Хургаду задержали на 8 часов. Причины выясняет прокуратура

Прокуратура начала проверку после многочасовой задержки авиарейса в аэропорту Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, вечером 1 ноября в аэропорту Кольцово случилась задержка рейса по маршруту "Екатеринбург – Хургада" авиакомпании "Россия". По расписанию самолет должен был вылететь в 22 часа 45 минут, однако этого не произошло. В итоге он отправился только 2 ноября – в 6 часов 32 минуты.

Как установили в надзорном ведомстве, на рейс было зарегистрировано 185 пассажиров, из них 53 – несовершеннолетние. Предварительной причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. Речь идет об исполнении законодательства о защите прав потребителей.