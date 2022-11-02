02 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: skbbank.ru

В России наблюдается ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты

Банки и Центробанк России наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты.

В период неопределенности и высокой волатильности на рынках они наряду с золотыми слитками выступают защитным активом. Но из-за ограниченного тиража покупатели сталкиваются с дефицитом монет в отделениях банков.

Об ажиотажном спросе сообщили представители "ФК Открытие", МКБ, "Промсвязьбанка", банков "Зенит", "Уралсиб" и "Ланта-банка".

Сегодня спрос населения на инвестиционные золотые монеты превышает предложение. В течение года некоторые организации уже сталкивались с дефицитом инвестиционных золотых монет, сообщают "Ведомости".

Теги: золотые монеты, инвестиции



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