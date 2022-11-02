СМИ: Роскомнадзор хочет протестировать систему выявления лжи в видеозаписях

Роскомнадзор заинтересовался разработкой НИУ ИТМО в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Сервис называется Expert. Прототип решения прошел тестирование в преддверии выборов в американский Сенат. ИИ позволит проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций.

В ведомстве не исключили, что система может использоваться для выявления "дипфейков". Expert анализирует видео или аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, конгруэнтность (уровень согласованности информации, передаваемой вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Система "заточена на работу с английским языком, но показатели уверенности, агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке".

При этом участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока, сообщает "Коммерсант".