02 Ноября 2022
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Фото: официальный сайт Роскомнадзора

СМИ: Роскомнадзор хочет протестировать систему выявления лжи в видеозаписях

Роскомнадзор заинтересовался разработкой НИУ ИТМО в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Сервис называется Expert. Прототип решения прошел тестирование в преддверии выборов в американский Сенат. ИИ позволит проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций.

В ведомстве не исключили, что система может использоваться для выявления "дипфейков". Expert анализирует видео или аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, конгруэнтность (уровень согласованности информации, передаваемой вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Система "заточена на работу с английским языком, но показатели уверенности, агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке".

При этом участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока, сообщает "Коммерсант".

Теги: Роскомнадзор, ИИ, фейк



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