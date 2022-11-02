Американский ритейлер Gap полностью уходит из России

Один из крупнейших ритейлеров одежды США, Gap, полностью уходит из России.

Он закроет все свои магазины, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP (ex. CBRE) и другие участники рынка недвижимости. Как говорят эксперты, это связано не только со специальной военной операции РФ на Украине, но и с тем, что у сети были проблемы с выручкой еще до этого, поскольку марка не пользуется популярностью у россиян.

Летом Reuters уличило Gap в продолжении поставок товаров в РФ, хотя в марте компания обещала этого не делать. Ритейлер заявил, что поставлял старые заказы, которые были сделаны еще до марта, сообщают "Известия".

Напомним, Huawei может окончательно покинуть Россию. С недавних пор вендор вновь перестал поставлять в РФ сотовые телефоны, планшеты, телевизоры и другую технику.