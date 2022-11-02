Мантуров: Работа по производству экипировки мобилизованных идет в три смены

Работы по гособоронзаказу идут с опережением графика, это необходимо для решения задач в рамках военной операции на Украине.

Как заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, добавления в ГОЗ есть в течение года, также формируется заказ на 2023 — 2024 годы. "Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки", — заявил Мантуров. По мере готовности ее передают тем, кто переходит из групп слаживания и подготовки к боевым районам.

Как отметил вице-премьер, мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет. Он подчеркнул, что руководителям промышленных блоков администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручили отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и предоставлять руководству страны обратную связь.

Ранее в Кремле заявили, что меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, уже есть положительные результаты.