СМИ: на объектах торговли и общепита рекомендовали усилить меры безопасности

В России на объектах торговли и общественного питания рекомендовали усилить меры безопасности.

Соответствующее письмо властям регионов направил Минпромторг. Например, в условиях военного положения, которое введено в четырех новых субъектах, магазины могут установить защитные решетки на окна и двери, а также планировать завоз товаров как минимум на две недели вперед, говорят эксперты.

Торговля и местные власти уже приступили к выполнению рекомендаций: на объектах усиливают посты охраны, обновляют инструкции по работе в чрезвычайных ситуациях, отрабатывают действия на случай угрозы теракта, проверяют работу систем пожаротушения и оповещения.

Рекомендации Минпромторга разработали на фоне указа президента РФ об уровнях реагирования на территории страны. При максимальном уровне реагирования в регионах ведут территориальную оборону, а также используют целый ряд мер реагирования, сообщают "Известия".