Турчак предложил установить единовременные выплаты мобилизованным в 195 тысяч рублей

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил установить единовременные выплаты в 195 тыс. руб. в России для мобилизованных и добровольцев, а также компенсировать банкам потерянные средства во время кредитных каникул призывников и предоставить бесплатное питание детям участников боевых действий.

Об этом следует из письма депутата в адрес премьера Михаила Мишустина, который с 21 октября возглавил координационный совет по обеспечению потребностей военной спецоперации.

Как сообщил представитель партии, предложения направлены на принятие "системных мер" по законодательному регулированию по итогам анализа обращений россиян.

Турчак отмечает, что в настоящее время меры соцподдержки зависят, в том числе от финансовых возможностей субъектов, что "порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач". Первый вице-спикер предлагает установить федеральную единоразовую выплату в 195 тыс. руб. для мобилизованных и добровольцев. В партии рассчитывают, что эта поддержка будет не столько стимулирующего свойства, сколько поможет "достичь справедливости", т. е. коснется уже уехавших в зону боевых действий, сообщают "Ведомости".