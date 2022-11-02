В РФ отменили сбор отпечатков пальцев у беженцев

Министерство внутренних дел России отменило обязательную дактилоскопию для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ, следует из приказа на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, речь идет о лицах, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории России.

Приказ вступил в силу в момент опубликования.

В декабре 2021 года вступили в силу изменения в российское законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в Россию на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр (тест на инфекционные заболевания, наркотическую зависимость).