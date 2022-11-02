02 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:turbooks.ru

Путин распорядился проработать безвизовый режим без учета принципа взаимности

Российский президент Владимир Путин поручил изучить вопрос введения безвизового режима без учета принципа взаимности.

Он должен затронуть иностранных граждан, приезжающих в РФ в туристических, деловых и других целях. Глава государства распорядился также проработать вопрос увеличения объема авиаперевозок с "дружественными" странами.

Подготовить и представить предложения по введению безвизового режима для граждан иностранных государств без учета принципа взаимности Путин поручил правительству вместе с МИД, МВД и ФСБ, следует из перечня поручений российского лидера по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Также ведомства должны проработать предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан стран из «дружественного» списка, по увеличению срока действия многократной туристической визы; по упрощению требований для сферы туризма, связанной с использованием российских туристских судов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Теги: Путин, визы, туризм



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