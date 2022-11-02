Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за оспы обезьян

В России не планируется вводить какие-либо ограничения из-за оспы обезьян.

Об этом сообщает Роспотребнадзор, который отреагировал на сообщение Всемирной организации здравоохранения, в котором указано, что вспышка оспы обезьян сохраняет статус чрезвычайной ситуации. Как отмечает ведомство, принимаются все необходимые меры для купирования рисков завоза заболевания, а также предотвращения возможности его распространения.

Роспотребнадзор подчеркивает, что с начала распространения данного вида оспы в России было подтверждено всего два завозных случая заболевания, при этом оба заразившихся успешно прошли лечение и были выписаны. Распространения болезни удалось избежать благодаря своевременной изоляции этих двух человек.

Напомним, о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Минздрав сообщил, что пациент, прибывший из Европы, находится в удовлетворительном состоянии.