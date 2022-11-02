Путин: Нельзя превращать поддержку мобилизованных в рутину

Поддержка российских граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей и не должна превратиться в рутину.

Об этом сообщил глава России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Нужно обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан, военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество... чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину", – сказал глава государства.

Как отметил президент, это важное направление общей работы российских властей.

Ранее Путин заявил, что частичная мобилизация в РФ завершена. При этом он не задумывался о необходимости подписания соответствующего указа и посоветуется на этот счет с юристами.