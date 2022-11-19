Житель Белгородской области пострадала из-за обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале высказался прокомментировал обстрелы со стороны Украины города Шебекино.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место", - написал Гладков.

Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении.

"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков.

Напомним, подобные ситуации после начавшейся 24 февраля 2022 г. специальной военной операции происходят регулярно.