19 Ноября 2022
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Происшествия Белгородская область
Фото:t.me/vvgladkov

Житель Белгородской области пострадала из-за обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале высказался прокомментировал обстрелы со стороны Украины города Шебекино.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место", - написал Гладков.

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области(2022)|Фото:t.me/vvgladkov

Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении.

"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков.

Напомним, подобные ситуации после начавшейся 24 февраля 2022 г. специальной военной операции происходят регулярно.

Теги: Шебекино, обстрел, Украина



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