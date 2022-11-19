В Новоуральске на заводе "Медсинтез" запущен цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин

Уральский полпред Владимир Якушев принял участие в открытии цеха биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе "Медсинтез" в Новоуральске.

"Сегодня мы можем смело говорить о том, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Биотехнологии "Медсинтеза" и "АйВиФармы" образуют синергию с высокопрофессиональными специалистами клиник "Мать и Дитя". Таким образом, отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться", - цитирует Якушева портал полпредства.

С открытием нового цеха по производству биотехнологических субстанций у завода появляются новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Так, мощность производства препарата ФСГ на заводе составляет до 30 г субстанции, до 1 млн одноразовых шприц-ручек в год. "Завод Медсинтез" готов обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%.