Армия России сорвала атаки противника на Купянском направлении

На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

В Донецкой Народной Республике во время наступления российскими войсками уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника.

Вблизи Авдеевки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.