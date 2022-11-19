19 Ноября 2022
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Политика
Фото: скриншот RT

Пушилин пообещал жителям ДНР воду через 7-8 месяцев

Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал жителей Донбасса запасаться терпением и жить почти без воды, пока не построят водовод из Дона. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Не так быстро, как нам хотелось бы, освобождается канал из Северского Донца. А вода нам нужна уже вчера. Из-за этого проблемы с отоплением, мы живем в таком режиме, что вода подается раз в три дня, и то не везде. То есть крайне неблагоприятные условия. Поэтому было принято решение протянуть водовод из реки Дон. Те, кто будет строить водоканал, говорят, что в течение первого полугодия этот грандиознейший проект будет реализован. Поэтому запасаемся терпением. Обязательно Донецкая Народная Республика будет с водой. А моя мечта, — пока это мечта, но я уверен, что мы ее добьемся, — чтобы у нас было круглосуточное водоснабжение по всем нашим населенным пунктам", — рассказал Пушилин.

Как заявил ранее Пушилин по итогам переговоров с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, в Москве принято решение о строительстве водовода в ДНР из Дона.

В ДНР ситуация с водой тяжелейшая. В Донецке и Макеевке она подается один раз в три дня вечером, причем до верхних этажей не доходит вовсе. Около 20% многоквартирных домов не отапливаются, температура в квартирах в них около 15 градусов. Для облегчения положения время от времени в пункты выдачи доставляется питьевая и техническая вода. С особой тревогой дончане ждут зиму, когда ситуация с водой неизбежно ухудшится еще больше.

Теги: Донбасс, ДНР, вода, водоснабжение, Дон, Денис Пушилин



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