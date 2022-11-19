В Прикамье автомобиль "скорой" угодил в аварию, погиб один человек

Началось расследование обстоятельств аварии в Прикамье, в которую попала машина "скорой помощи".

Утром 18 ноября на 458 км трассы М7 – Волга "Тойота Рав 4" выехал на "встречку", где столкнулся с машиной "скорой помощи" (ГАЗ-221727), которую отбросило на "Ладу гранту". Погибла пассажирка "скорой", еще двое пассажиров этого же автомобиля и его водитель получили различные травмы, сообщает пермское краевое управление МВД.

Возбуждено уголовное дело.