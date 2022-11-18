Страны G7 могут объявить о потолке цен на нефть 23 ноября

Страны "Большой семерки" (G7) планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, американская администрация намерена перед встречей постпредов стран Евросоюза, запланированной на среду, "в частном порядке" уведомить о предложении Группы семи. Согласно плану, о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды государств - членов ЕС поддержат предложение.

При этом другой источник агентства не смог подтвердить означенную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.