Трамвай до Верхней Пышмы и застройка Солнечного: в Екатеринбурге наградили лауреатов премии Татищева и де Геннина

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Татищева и де Геннина, призванной отметить наиболее значимые проекты для развития города.

В этом году внимание было отдано четырем проектам: строительству трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, работе над импортозамещением компонентов для непрерывного литья заготовок, возведению "Жилого района Солнечный" и реализации проекта "Кинетический театр "Время чудес".

"Действительно, все проекты, которые сегодня были представлены, уникальные в своем роде, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут - и сегодня жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы стали гораздо ближе и могут комфортно перемещаться по этой линии. Наша новая достопримечательность - кинетический театр в Театре кукол. Это уникальная разработка авторов, которая была безукоризненно выполнена. И сегодня это место является одним из самых любимых мест горожан и гостей города, чтобы прийти сфотографироваться и увезти память об этом чуде уже в свои города и страны".

Градоначальник уделил особое внимание проекту "Импортозамещающие материалы и технологии создания защитных композиционных покрытий на стенках кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок". По его словам, в нынешней политической ситуации Средний Урал мог остановить всю сталелитейную промышленность, однако слаженная работа ученых и промышленников позволила региону не зависеть от импорта и продолжать производство, невзирая на внешние факторы.

"Жилой район Солнечный" также дополняет многообразие города, люди сравнивают новое место жительства с "маленькой Европой".

"Это действительно проекты, которые прославляют наш город, которые делают его удобнее, комфортней и красивее. Я абсолютно уверен, что в наш юбилейный год будет реализовано еще множество проектов, которые сделают Екатеринбург действительно мощной второй столицей Российской Федерации. Мы ставим для себя амбициозные планы. С Москвой сравнивать себя сложно, но Екатеринбург имеет все шансы перехватить это первенство, ведь у нас есть самое главное - абсолютно уникальные люди", - заключил мэр.