Трамвай до Верхней Пышмы и застройка Солнечного: в Екатеринбурге наградили лауреатов премии Татищева и де Геннина

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Трамвай до Верхней Пышмы и застройка Солнечного: в Екатеринбурге наградили лауреатов премии Татищева и де Геннина

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Татищева и де Геннина, призванной отметить наиболее значимые проекты для развития города.

В этом году внимание было отдано четырем проектам: строительству трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, работе над импортозамещением компонентов для непрерывного литья заготовок, возведению "Жилого района Солнечный" и реализации проекта "Кинетический театр "Время чудес".

Награждение лауреатов премии Татищева и де Геннина в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RUНаграждение лауреатов премии Татищева и де Геннина в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Действительно, все проекты, которые сегодня были представлены, уникальные в своем роде, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут - и сегодня жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы стали гораздо ближе и могут комфортно перемещаться по этой линии. Наша новая достопримечательность - кинетический театр в Театре кукол. Это уникальная разработка авторов, которая была безукоризненно выполнена. И сегодня это место является одним из самых любимых мест горожан и гостей города, чтобы прийти сфотографироваться и увезти память об этом чуде уже в свои города и страны".

Награждение лауреатов премии Татищева и де Геннина в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Градоначальник уделил особое внимание проекту "Импортозамещающие материалы и технологии создания защитных композиционных покрытий на стенках кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок". По его словам, в нынешней политической ситуации Средний Урал мог остановить всю сталелитейную промышленность, однако слаженная работа ученых и промышленников позволила региону не зависеть от импорта и продолжать производство, невзирая на внешние факторы.

"Жилой район Солнечный" также дополняет многообразие города, люди сравнивают новое место жительства с "маленькой Европой".

Награждение лауреатов премии Татищева и де Геннина в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Это действительно проекты, которые прославляют наш город, которые делают его удобнее, комфортней и красивее. Я абсолютно уверен, что в наш юбилейный год будет реализовано еще множество проектов, которые сделают Екатеринбург действительно мощной второй столицей Российской Федерации. Мы ставим для себя амбициозные планы. С Москвой сравнивать себя сложно, но Екатеринбург имеет все шансы перехватить это первенство, ведь у нас есть самое главное - абсолютно уникальные люди", - заключил мэр.

Теги: Солнечный, трамвай, премия Татищева и де Геннина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети