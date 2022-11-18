Агрофирма "Ариант" выплатит компенсацию за использование чужого товарного знака

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между "Черкизовским мясоперерабатывающим заводом" и агрофирмой "Ариант". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" требовал взыскать с "Ариант" 120,2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бородинская" и запретить агрофирме использовать обозначение.

Компании заключили мировое соглашение, согласно которому "Ариант" признает нарушение и прекращает использование обозначения "Бородинская", а также выплатить компенсацию.

"Ответчик признает нарушение исключительных прав истца на товарный знак, которое ведет за собой компенсацию, оговоренную в конфиденциальном соглашении о выплате компенсации за нарушение исключительных прав от 14.11.2022", - говорится в определении.