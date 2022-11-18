В Челябинске осудят местную жительницу, похищавшую деньги у пенсионерок

В Челябинске местную жительницу осудят за кражу денег у пенсионерок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в июне женщина во дворе дома подошла к 86-летней пенсионерке, представилась социальным работником, и под предлогом оказания помощи прошла к потерпевшей в квартиру, где тайно похитила 58 тыс. рублей. Таким же образом в октябре она украла 5 тыс. рублей из квартиры 83-летней пенсионерки.

Обвиняемая вину признала и возместила ущерб.