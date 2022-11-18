Имущество, полученное в результате "компьютерных" преступлений, будут конфисковывать

В России будет введена конфискация имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс внесен сегодня в Госдуму.

Проект разработан во исполнение решения Совета Безопасности РФ от 10 марта 2022 года. В пояснительной записке отмечается, что каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Большинство из них совершено с использованием интернета, мобильной связи, компьютерной техники и программных средств.

В прошлом году рост "компьютерных" преступлений составил более 60% за год. Для сравнения, неправомерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру РФ было 159, что в 7 раз больше, чем годом ранее (22).

Интересно, что на днях компания Positive Technologies опубликовала результаты своего исследования. Информационные системы подавляющего большинства российских компаний уязвимы для атак хакеров. Злоумышленники смогли бы проникнуть во внутреннюю сеть 96% организаций, большая часть которых входит в рейтинг крупнейших компаний страны по объему реализации продукции RAEX-600. В 89% организаций удалось бы осуществить действия, которые они считают недопустимыми.