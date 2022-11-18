Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в Новороссийске, - Mash

Морской беспилотник ВСУ ночью атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске, пишет Mash.

Специалисты зафиксировали повреждения, отмечается, что они минимальны и на работоспособность систем не влияют. На месте обнаружены обломки надводного дрона. Предварительно, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

Ранее беспилотник ВСУ неудачно атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста "Кафа" в районе Феодосии. Специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала.