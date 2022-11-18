18 Ноября 2022
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Село в Белгородской области попало под минометный обстрел со стороны Украины

Приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под минометный обстрел со стороны Украины.

"Под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В двух домовладениях выбиты окна. Также есть повреждение линии электропередачи", - написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия. Подомовой обход продолжается.

Теги: Вячеслав Гладков, село, обстред



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