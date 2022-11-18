18 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Большинство россиян поддерживает проведение новогодних мероприятий, несмотря на СВО, - ВЦИОМ

Большинство россиян (70%) высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Таковы результаты опроса ВЦИОМ о проведении новогодних мероприятий на фоне СВО.

Еще 14% опрошенных заявили, что отказываться от оформления не нужно, даже если потребуется покупать новые украшения. За полный отказ от украшения населенных пунктов высказались 12%.

Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок (85%). Отмечается, что по этому вопросу было чуть больше противоречий — более трети опрошенных высказались за то, чтобы сделать оформление скромнее (37%).

Наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — за их проведение высказались 96% опрошенных.

За установку новогодних елей на площадях высказались 89%, при этом 34% отметили, что они должны быть скромнее.

Наименьшую поддержку встретили салюты, отказаться от них готовы 54% опрошенных.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан". Заместитель Министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин выразил признательность за поддержку, однако отметил, что в ней нет необходимости.

Кроме того, сообщалось, что 70% российских компаний, планировавших в этом году провести праздничные мероприятия, отменили их из-за несвоевременности.

Теги: новогодние праздники, сво, новогодние елки



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