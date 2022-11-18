Медведев потребовал не допустить дефицита ледоколов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что группировка атомного ледокольного флота РФ выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-27 гг. половина судов выработает свой ресурс, дефицит может возникнуть к 2030 г., и его нельзя допустить, так как сегодня предпринимаются попытки задвинуть Россию на периферию присутствия в Арктике.

"Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020-21 гг. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас... происходит старение атомного флота", - цитирует РИА Новости заявление Медведева, сделанное на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Половина группировки под руководством "Росатома" была построены по уже устаревшим технологиям, срок их службы неоднократно продлевался, и к 2026-27 гг. ледоколы выработают свой ресурс.

"Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 г. есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", - указал Медведев.

Он отметил, что сегодня вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, и Россию часто пытаются "куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию".

"Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", - подчеркнул Медведев.

До конца текущего года планируется заключить госконтракт на строительство еще двух судов данного класса.

"Но надо реально посмотреть, что и как будет стоить. Посмотреть, насколько готовы поставщики и производители оборудования с учетом тех немалых сложностей, которые мы имеем в сегодняшней ситуации в связи с введением санкций западными государствами", - добавил он.