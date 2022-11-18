Медведев потребовал не допустить дефицита ледоколов

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.ru

Медведев потребовал не допустить дефицита ледоколов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что группировка атомного ледокольного флота РФ выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-27 гг. половина судов выработает свой ресурс, дефицит может возникнуть к 2030 г., и его нельзя допустить, так как сегодня предпринимаются попытки задвинуть Россию на периферию присутствия в Арктике.

"Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020-21 гг. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас... происходит старение атомного флота", - цитирует РИА Новости заявление Медведева, сделанное на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Половина группировки под руководством "Росатома" была построены по уже устаревшим технологиям, срок их службы неоднократно продлевался, и к 2026-27 гг. ледоколы выработают свой ресурс.

"Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 г. есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", - указал Медведев.

Он отметил, что сегодня вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, и Россию часто пытаются "куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию".

"Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", - подчеркнул Медведев.

До конца текущего года планируется заключить госконтракт на строительство еще двух судов данного класса.

"Но надо реально посмотреть, что и как будет стоить. Посмотреть, насколько готовы поставщики и производители оборудования с учетом тех немалых сложностей, которые мы имеем в сегодняшней ситуации в связи с введением санкций западными государствами", - добавил он.

Теги: Дмитрий Медведев, Арктика, ледокол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети