В Магнитогорске из-за угрозы обрушения расселяют жильцов аварийного дома

В Магнитогорске срочно расселяют аварийный дом. Жильцов первого подъезда попросили покинуть жилые помещения в самые кратчайшие сроки. Жителям, у которых нет возможности переехать в другое жилье, готовы предоставить помещения из маневренного фонда. Об этом сообщили жители в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о доме на улице Первомайской. Постановлением администрации города от 8 ноября он был признан аварийным и подлежащим сносу.

"Ввиду возможного внезапного обрушения дома и причинения вреда здоровью и жизни неограниченному кругу лиц: срочно собственникам и арендаторам первого подъезда… необходимо покинуть жилые помещения в самый кратчайший срок", – говорится в объявлении мэрии.

Один из жителей дома рассказал, что узнал, что ему нужно съехать, только на прошлой неделе. "Дом признали аварийным! Снос! Узнал только на той неделе! Съехать надо до 15 января! Предлагают только маневренный фонд! До двух лет! Или снимайте за свой счет", - написал житель дома в группе "Черное&Белое Магнитогогорск".

В объявлении администрации города говорится, что мэрия готова предоставить собственникам помещения из маневренного фонда.