В Магнитогорске из-за угрозы обрушения расселяют жильцов аварийного дома

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске из-за угрозы обрушения расселяют жильцов аварийного дома

В Магнитогорске срочно расселяют аварийный дом. Жильцов первого подъезда попросили покинуть жилые помещения в самые кратчайшие сроки. Жителям, у которых нет возможности переехать в другое жилье, готовы предоставить помещения из маневренного фонда. Об этом сообщили жители в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о доме на улице Первомайской. Постановлением администрации города от 8 ноября он был признан аварийным и подлежащим сносу.

"Ввиду возможного внезапного обрушения дома и причинения вреда здоровью и жизни неограниченному кругу лиц: срочно собственникам и арендаторам первого подъезда… необходимо покинуть жилые помещения в самый кратчайший срок", – говорится в объявлении мэрии.

Один из жителей дома рассказал, что узнал, что ему нужно съехать, только на прошлой неделе. "Дом признали аварийным! Снос! Узнал только на той неделе! Съехать надо до 15 января! Предлагают только маневренный фонд! До двух лет! Или снимайте за свой счет", - написал житель дома в группе "Черное&Белое Магнитогогорск".

В объявлении администрации города говорится, что мэрия готова предоставить собственникам помещения из маневренного фонда.

Теги: аварийный дом, обрушение, расселение,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети