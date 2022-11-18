18 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Яндекс.Маркет" выкупил все оставшиеся в России товары IKEA

"Яндекс.Маркет" скупил все оставшиеся в России товары IKEA. Оказалось, что их более 20 млн во всех категориях. Сумму сделки в компании не разглашают. Известно, что товары выставят на продажу до конца 2022 года, передает "Интерфакс".

"Яндекс.Маркет" начал продавать товары IKEA еще в августе.

"Сделка с IKEA поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс", - заявили в пресс-службе компании.

IKEA объявила об уходе с российского рынка после начала военной спецоперации в феврале этого года. Компания устроила онлайн-распродажу товарных остатков, а сейчас готовит к продаже имеющиеся в России предприятия.

Теги: яндекс.маркет, ikea, сделка



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