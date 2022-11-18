В Прикамье все семьи мобилизованных получили выплаты на ребенка

Власти Пермского края выплатили 54 млн руб. семьям мобилизованных, в которых есть дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсоцразвития.

Ранее по поручению главы региона Дмитрия Махонина, таким семьям было выделено по 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи на каждого ребенка. Всего поступило 3 593 заявления.

Единоразовые денежные выплаты на детей мобилизованных в размере 15 тысяч рублей производятся на всех несовершеннолетних, а также обучающихся очно в вузах и учреждениях СПО в возрасте до 23 лет. Эти выплаты также осуществляются при предоставлении заявлений и других документов. Обратиться за помощью в решении этих и других вопросов можно через Службу социальных участковых или территориальные отделы соцзащиты.

"Помимо денежных выплат работаем с семьями по оказанию адресной, индивидуальной помощи в формате постоянного сопровождения. Совместно с муниципалитетами решаем бытовые вопросы, консультируют юристы - по предоставлению кредитных каникул и другим темам. Помогаем оформить документы на меры соцподдержки, оказываем психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве", - сообщил министр соцразвития Павел Фокин.