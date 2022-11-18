В Екатеринбурге осужден лжеадвокат, похитивший 900 тысяч рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, выдававшему себя за адвоката. Он похитил деньги под предлогом освобождения сына клиента от "уголовки".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, когда-то уралец действительно был адвокатом, но его лишили этого статуса еще в 2010 году. Несмотря на это, он разместил в интернете объявление об оказании юридических услуг в качестве именно адвоката. На него откликнулся человек, чей сын был осужден к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

Лжеадвокат заверил клиента, что он сможет обжаловать приговор, вынесенный в июне 2019 года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Более того, "юрист" обещал помочь в прекращении уголовного преследования и освобождении сына из мест лишения свободы. За свои "услуги" мошенник потребовал 900 тысяч рублей.

Получив деньги, он просто перестал выходить на связь. В дальнейшем афериста удалось задержать. Как отметили в прокуратуре, своей вины он не признал.

Орджоникидзевский районный суд уральской столицы назначил бывшему адвокату два года в колонии общего режима. Кроме этого, мужчина обязан вернуть потерпевшему 900 тысяч рублей и заплатить компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.