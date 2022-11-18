18 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске знакомство с девушкой в соцсетях обошлось местному жителю почти в 150 тысяч рублей

В Челябинске местный житель лишился 145 тыс. рублей после знакомства с девушкой в соцсетях. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина познакомился в соцсетях с девушкой, которая предложила сходить в театр. Она скинула потерпевшему ссылку якобы для покупки билетов онлайн. Местный житель ввел данные своей банковской карты на этом ресурсе и с его счета произошло десять списаний на общую сумму порядка 145 тыс. рублей.

Узнав об этом, девушка перестала отвечать на сообщения и удалила аккаунт, а мужчина обратился с заявлением в полицию.

Теги: соцсети, знакомство, мошенничество,



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