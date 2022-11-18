Кремль: Отстранение РФ от дела MH17 не способствовало объективности расследования

В Кремле сожалеют, что Россию не допустили к расследованию катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии" (рейс MH17).

Отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, накануне Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу MH17. С Олега Пулатова обвинения сняты.

По словам судьи, самолет MH17 был сбит в 2014 году ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, который тогда находился под контролем ополченцев ДНР. При этом суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук".