Главного федерального инспектора по Челябинской области включили в состав антикоррупционной комиссии

Нового главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева включили в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Чернятьев руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан. На должность был назначен в начале ноября.