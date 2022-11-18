18 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Главного федерального инспектора по Челябинской области включили в состав антикоррупционной комиссии

Нового главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева включили в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Чернятьев руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан. На должность был назначен в начале ноября.

Теги: Денис Чернятьев, Алексей Текслер,



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