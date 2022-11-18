18 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

МЧС: Россия выплатила беженцам с Донбасса и Украины более 11 млрд рублей

Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам, прибывшим с территорий Донбасса и Украины, сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

С февраля через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4 млн 790 тыс. человек, в том числе более 712 тыс. детей, добавил он.

Медицинская помощь оказана 93 тыс. беженцев, передает ТАСС.

Напомним, по решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека.

Теги: мчс, беженцы, донбасс



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