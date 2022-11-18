В Челябинской области создадут штабы по организации помощи семьям мобилизованных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил создать в муниципалитетах координирующие штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан и оказать содействие областному военному комиссариату в оцифровке данных воинского учета граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Регион выполнил все мероприятия в рамках исполнения указа президента России. В области отработаны практические мероприятия по организации территориальной и гражданской обороны, прошли учения по гражданской обороне, отработаны вопросы по проведению эвакуационных мероприятий.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, крупных промышленных объектов, а также предприятий госкорпораций Росатом, Роскосмос и Ростех.