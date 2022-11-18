В Тюмени научную организацию наказали за нецелевое использование бюджетных средств

В Тюмени научная организация привлечена к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в сумме более 4 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Факт нецелевого использования средств выявила прокуратура Ленинского округа Тюмени в федеральном исследовательском центре Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

"Установлено, что в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации по содействию в трудоустройстве выпускников ВУЗов, закончивших обучение в 2020 году, научному центру в 2021 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на трудоустройство выпускников на научно-исследовательские позиции в научные организации. Научный центр трудоустроил 10 выпускников, пять из которых не соответствовали условиям субсидирования - не являлись выпускниками 2020 года, имели основное место работы, в том числе в другой организации. Таким образом допущено нецелевое использование средств субсидии на сумму более 4 млн 280 тыс. рублей на выплату заработной платы указанным работникам", - говорится в сообщении.

Научный центр привлекли к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) в виде штрафа в размере 5% суммы средств использованных не по целевому назначению в сумме 214 тыс. руб.



Арбитражный суд Тюменской области, рассмотрев заявление научного центра об оспаривании постановления о назначении административного наказания, оставил его без изменения. Решение суда в законную силу не вступило.