"Россети Урал" установили в центре Екатеринбурга две ЭЗС для зарядки электротранспорта

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" установили в центре Екатеринбурга две ЭЗС для зарядки электротранспорта

В центре Екатеринбурга появились две новые быстрые электрозарядные станции (ЭЗС) для электротранспорта. Оборудование установила компания "Россети Урал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, одна из станций находится около ТЦ "Алатырь", а вторая заменила устаревшую модель на улице Бориса Ельцина, 1 возле офиса дочерней компании "Россети Урал" - "Екатеринбург".

Быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: Россети Урал

"Предыдущая зарядная станция проработала более 10 лет, и являлась первой зарядной станцией компании "Россети Урал". Сейчас мы ее заменили на более современную зарядку, соответствующую всем актуальным требованиям и являющуюся продуктом отечественного производства", – рассказал директор по цифровой трансформации компании Андрей Шульгин.

Быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: Россети Урал

Обе станции имеют мощность по 60 кВт, чего хватает на полную зарядку электромобиля всего за два часа. Возле каждой расположены два коннектора CCS2 и CHAdeMO - самые распространенные разъемы для быстрой зарядки электрокаров. Как отметил руководитель "Россети Урал"-"Екатеринбург" Константин Кононов, инфраструктура для электрокаров должна развиваться, и наличие таких зарядок в уральской столице повышает комфорт горожан, имеющих электротранспорт.

В этом году у компании запланирована установка девяти ЭЗС в регионах присутствия, пять из которых уже запущены. Всего на территории ответственности "Россети Урал" зарегистрировано 468 электромобилей, 210 которых - в Свердловской области.

Напомним, что в апреле в районе Академический появилась бесплатная зарядная станция для электромобилей. На сегодняшний день это единственная станция на площадке жилых домов в городе, но в будущем, при достаточном спросе, застройщик "РСГ-Академическое" планирует поставить еще как минимум одну у здания администрации района и несколько в отдельных дворах.

Теги: Россети-Урал, Екатеринбург, ЭЗС, зарядка, электротранспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети