"Россети Урал" установили в центре Екатеринбурга две ЭЗС для зарядки электротранспорта

В центре Екатеринбурга появились две новые быстрые электрозарядные станции (ЭЗС) для электротранспорта. Оборудование установила компания "Россети Урал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, одна из станций находится около ТЦ "Алатырь", а вторая заменила устаревшую модель на улице Бориса Ельцина, 1 возле офиса дочерней компании "Россети Урал" - "Екатеринбург".

"Предыдущая зарядная станция проработала более 10 лет, и являлась первой зарядной станцией компании "Россети Урал". Сейчас мы ее заменили на более современную зарядку, соответствующую всем актуальным требованиям и являющуюся продуктом отечественного производства", – рассказал директор по цифровой трансформации компании Андрей Шульгин.

Обе станции имеют мощность по 60 кВт, чего хватает на полную зарядку электромобиля всего за два часа. Возле каждой расположены два коннектора CCS2 и CHAdeMO - самые распространенные разъемы для быстрой зарядки электрокаров. Как отметил руководитель "Россети Урал"-"Екатеринбург" Константин Кононов, инфраструктура для электрокаров должна развиваться, и наличие таких зарядок в уральской столице повышает комфорт горожан, имеющих электротранспорт.

В этом году у компании запланирована установка девяти ЭЗС в регионах присутствия, пять из которых уже запущены. Всего на территории ответственности "Россети Урал" зарегистрировано 468 электромобилей, 210 которых - в Свердловской области.

Напомним, что в апреле в районе Академический появилась бесплатная зарядная станция для электромобилей. На сегодняшний день это единственная станция на площадке жилых домов в городе, но в будущем, при достаточном спросе, застройщик "РСГ-Академическое" планирует поставить еще как минимум одну у здания администрации района и несколько в отдельных дворах.