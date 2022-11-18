В Челябинской области мужчина убил жену и ранил младенца

В Магнитогорске местного жителя подозревают в убийстве жены и покушении на убийство младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, днем 17 ноября в квартире пьяный подозреваемый поссорился с супругой. Он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Кроме того, он нанес ножевые ранения 3-месячному сыну и себе.

Ребенку оказана медицинская помощь. В настоящий момент его состояние здоровья оценивается, как стабильное. Мужчине также оказывается медицинская помощь.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что первым на место преступления прибыл старший участковый уполномоченный. Он обезвредил подозреваемого и увидел младенца в крови, который лежал в коляске. Он вызвал скорую помощь и сам оказал мальчику первую помощь, чтобы он не умер от потери крови.