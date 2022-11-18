18 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: дума Перми

В Челябинской области аудиторы проведут проверку в районной администрации

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Контрольные мероприятия пройдут в финансовом управлении администрации района и управлении по имуществу и земельным отношениям.

В частности, аудиторы проанализируют исполнение бюджета района по доходам, проверят организацию учета и использования муниципального имущества и земельных участков, а также полноту принятия мер по взысканию задолженности по договорам аренды.

Теги: КСП, аудиторы, администрация района,



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