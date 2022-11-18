В Челябинской области аудиторы проведут проверку в районной администрации

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Контрольные мероприятия пройдут в финансовом управлении администрации района и управлении по имуществу и земельным отношениям.

В частности, аудиторы проанализируют исполнение бюджета района по доходам, проверят организацию учета и использования муниципального имущества и земельных участков, а также полноту принятия мер по взысканию задолженности по договорам аренды.